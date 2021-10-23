Компания Huawei выпустила новую модель смарт-часов Watch GT 3

Как стало известно во время презентации, новая модель умных часов Watch GT 3 будет обладать более широким набором функций. Также данное устройство выйдет с увеличенным верменем автономной работы.

Представляя этот гаджет, компания Huawei снова напомнила о себе, говорят специалисты. Отметим, что это уже не первая презентация новинки за последний месяц.

Модель Watch GT 3 получит два варианта экрана. Один из них размером 1,43 дюйма, другой – 1,32 дюйма. Соотвестственно, будет и два размера корпуса. Часы получили постоянную связь с GPS, но можно перейти и на систему ГЛОНАСС. Обмен данными со смартфоном происходит в форматах Wi-Fi и Bluetooth 5.2. Также разработчики отметили, что новый смарт-гаджет может отслеживать до ста режимов тренировок.