В компании Intel признали, что не смогли поглотить разработчика чипов SiFive

Как сообщили источники в американской компании Intel, планы по поглощению компании SiFive так и остались только планами. Идея инкорпорировать в свою систему разработчика чипов оказалась невыполненной из-за провала переговоров между представителями двух предприятий.

Напомним, что компания SiFive известна своей специализацией на разработке процессоров с архитектурой RISC-V.

По словам экспертов, стартап SiFive больше, чем Intel, был заинтересован в осуществлении процедуры поглощения. Дело в том, что у предприятия не хватает средств для окончания разработок новых устройств. Нужен надежный и мощный инвестор. Но теперь его будут искать среди других высокотехнологических гигантов.