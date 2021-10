Евросоюз оставил Украину в списке стран, безопасных для путешествий

“На этой неделе не будет изменений в рекомендованном ЕС списке третьих стран, безопасных для путешествий. Это означает, что Украина пока остается. Список пересмотрят на следующей неделе”, – написал он.

in the end there will be NO changes to the EU’s recommended safe third country #COVID19 travel list this week. that means #Ukraine remains for now. the list will be reviewed again next week

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 22, 2021

Источник “Нiмецької хвилi” в структурах Евросоюза подтвердил эту информацию. Европейский совет не внес изменений в “зеленый” список стран, но его пересмотр продолжается, отметил он. Жителей стран из указанного списка рекомендуется пускать в Евросоюз, независимо от цели поездки и вакцинации от COVID-19, добавил собеседник.

В МИД Украины говорили, что Евросоюз в случае ухудшения эпидемической ситуации в Украине может изменить это решение.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации.

Германия 8 октября внесла Украину в список стран “высокого риска” – регионов с особенно высоким риском заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19 или недавно получил отрицательный результат теста, сообщалось на сайте ЕС.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 23 октября в Украине подтвердили почти 2,75 млн случаев COVID-19 (23 229 – за последние сутки), умерло более 63,4 тыс. человек.

