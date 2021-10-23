В Харькове модульный городок для внутренних переселенцев опасен для жизни – офис омбудсмена

Выводы были озвучены после проведения мониторинга в городке, построенном за средства Германии.

“Состояние помещений, в которых проживают ВПЛ, не только не пригодно, но и опасно для проживания. В помещениях отсутствует вентиляция, в связи с чем образуется конденсат и удушье. Входные группы в помещения, где проживают лица с ограничением движения, не оборудованы пандусами и перилами. Туалетные комнаты и кухонные помещения тоже не приспособлены для лиц на колясках и костылях”, – говорится в сообщении.

В офисе омбудсмена отметили, что во время общения с жителями модульного городка жалоб не поступало.

“По результатам проведенной проверки в орган местного самоуправления будут направлены рекомендации по устранению недостатков”, – объяснили в офисе.

Контекст:

Модульный городок из одноэтажных построек находится на проспекта Льва Ландау в Харькове.

По данным офиса омбудсмена, срок эксплуатации помещений модульного городка закончился в 2017 году, но сегодня в нем проживает 175 человек, из которых 75 детей и 26 человек с инвалидностью (шесть из них – дети).

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