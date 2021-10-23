Дочь задержанного в Греции ветерана АТО: Родители ехали отдохнуть, вдохновиться красотой. Вместо этого отец оказался в тюрьме

Радкевич с женой и внуком ехали на фестиваль народного танца в Грецию на остров Тасос.

“Мой сын танцует, но он не участвовал в фестивале, собирается в следующем году. Мои родные просто ехали поддержать наших украинцев и немного отдохнуть. Ехали автобусом за позитивными эмоциями, посмотреть, как живут люди, вдохновиться красотой, природой. Вместо этого отец оказался в тюрьме”, – рассказала Мария.

По ее словам, Александр Радкевич сейчас находится в следственном изоляторе в городе Комотини.

“Через адвоката, через консула мы узнаем, как он себя чувствует, все ли хорошо – насколько это возможно. Иногда отец нам звонит из автомата в изоляторе, но мы, конечно, сами звонить ему не можем”, – отметила женщина.

Также Мария рассказала, как в 2014 году в зону проведения Антитеррористической операции на Донбассе отправился служить ее муж. Александр Радкевич в то время с волонтерами съездил к нему и другим воинам передавать нужные вещи

“Так он стал постоянно ездить на Донбасс, а потом решил пойти служить. В 2015 году, когда зять демобилизовался, Александр Радкевич отправился в армию. Отец тогда сказал: “Ну все, дома есть хозяин, теперь я могу спокойно идти. Папа был помощником начальника разведки разведывательного отделения управления, служил в 54 ОМПБр. Подробностей службы не рассказывал – он очень берег нас”, – вспомнила Мария.

Контекст:

Радкевича задержали в Греции 14 сентября этого года. В Литве его заочно приговорили по “так называемому делу 13 января”.

В ночь на 13 января 1991 года советские военные и спецподразделения силовых органов захватили Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио. Это произошло через год после того, как республика объявила о восстановлении своей независимости от СССР. В событиях в Вильнюсе погибло 14 человек, более 1000 безоружных людей пострадали.

Радкевич в начале 1991 года служил в 107-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР. 11 января этого же года его назначили водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, утверждала журналистка и волонтер Ольга Решетилова.

Вильнюсский окружной суд в марте 2019 года огласил приговор по этому делу. Суд заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы, а бывшего офицера КГБ Михаила Головатова – к 12 годам тюрьмы за военные преступления и преступления против человечности.

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