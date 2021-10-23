 

Дочь задержанного в Греции ветерана АТО: Родители ехали отдохнуть, вдохновиться красотой. Вместо этого отец оказался в тюрьме

23.10.2021, 22:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Радкевич с женой и внуком ехали на фестиваль народного танца в Грецию на остров Тасос.

“Мой сын танцует, но он не участвовал в фестивале, собирается в следующем году. Мои родные просто ехали поддержать наших украинцев и немного отдохнуть. Ехали автобусом за позитивными эмоциями, посмотреть, как живут люди, вдохновиться красотой, природой. Вместо этого отец оказался в тюрьме”, – рассказала Мария.

По ее словам, Александр Радкевич сейчас находится в следственном изоляторе в городе Комотини.

“Через адвоката, через консула мы узнаем, как он себя чувствует, все ли хорошо – насколько это возможно. Иногда отец нам звонит из автомата в изоляторе, но мы, конечно, сами звонить ему не можем”, – отметила женщина.

Также Мария рассказала, как в 2014 году в зону проведения Антитеррористической операции на Донбассе отправился служить ее муж. Александр Радкевич в то время с волонтерами съездил к нему и другим воинам передавать нужные вещи

“Так он стал постоянно ездить на Донбасс, а потом решил пойти служить. В 2015 году, когда зять демобилизовался, Александр Радкевич отправился в армию. Отец тогда сказал: “Ну все, дома есть хозяин, теперь я могу спокойно идти. Папа был помощником начальника разведки разведывательного отделения управления, служил в 54 ОМПБр. Подробностей службы не рассказывал – он очень берег нас”, – вспомнила Мария.

Контекст:

Радкевича задержали в Греции 14 сентября этого года. В Литве его заочно приговорили по “так называемому делу 13 января”.

В ночь на 13 января 1991 года советские военные и спецподразделения силовых органов захватили Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио. Это произошло через год после того, как республика объявила о восстановлении своей независимости от СССР. В событиях в Вильнюсе погибло 14 человек, более 1000 безоружных людей пострадали. 

Радкевич в начале 1991 года служил в 107-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР. 11 января этого же года его назначили водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, утверждала журналистка и волонтер Ольга Решетилова. 

Вильнюсский окружной суд в марте 2019 года огласил приговор по этому делу. Суд заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы, а бывшего офицера КГБ Михаила Головатова – к 12 годам тюрьмы за военные преступления и преступления против человечности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Телеканал “Дождь” стал в РФ “иностранным агентом”

19.10 / Львовская область 20 октября может попасть в “красную” зону карантина – ОГА

19.07 / Германия передала Украине пикапы для защиты природы Карпат

07.01 / N-TV – тайскому королю не нужна виза для посещения Германии, но не все этому рады

11.07 / N-TV – вернувшимся из Афганистана немецким военным воздадут почести у Рейхстага

13.08 / Глава Европарламента – Лукашенко: Применение грубой силы будет иметь последствия на международном уровне

21.08 / “Тело до сих пор не похоронили, прокуратура не разрешает”. Девушка белоруса Шишова рассказала о расследовании его смерти

07.07 / Хозяин пруда под Владимиром застрелил подростка за незаконную рыбалку

24.04 / Специалисты Sony обнаружили причину поломок PS4 и PS5

29.09 / Нарышкин раскрыл роль ЦРУ в белорусских протестах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика