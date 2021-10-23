“Министр должен быть активнее”. Нардеп от “Слуги народа” назвала двух кандидатов на увольнение из Кабмина

“Мы можем говорить реально о двух кадровых изменениях в правительстве. Это Министерство экологии, хотя на сегодняшний день определяемся с кандидатом. Есть целых пять кандидатов на должность министра экологии, все они достойные, опытные. Но еще президент и фракция будут определяться среди этих кандидатов”, – сказала она.

По словам нардепа, Таран – “второй кандидат на вылет”.

“Что касается Министерства обороны – и Офис президента, и наша фракция достаточно однозначны, потому что министр должен быть более активным,.. учитывая, что у нас продолжаются военные действия. У нас война на востоке, поэтому здесь кадровая замена просто необходима, она давно назрела, но был вопрос с поиском достойного кандидата, чтобы не менять министра каждые несколько месяцев”, – объяснила Янченко.

Она подчеркнула, что для замены Тарану “окончательного кандидата” нет.

“Есть несколько кандидатов, которых сейчас рассматривают”, – сообщила Янченко.

Контекст:

Правительство нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля начало работу в марте 2020 года.

6 сентября 2021 года издание “Телеграф” со ссылкой на свои источники сообщило, что несколько украинских министров могут покинуть свои должности. В частности, обсуждается отставка Тарана, министра социальной политики Марины Лазебной, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, а также министра юстиции Дениса Малюськи.

В день подачи заявления об отставке бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова 13 июля СМИ сообщили, что увольнение грозит и другим членам Кабмина. Назывались имена Тарана, Малюськи, Абрамовского, а также министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Шмыгаль 14 сентября заявил, что у него нет претензий к членам Кабмина. Глава фракции “Слуги народа” в Раде Давид Арахамия 8 октября сказал, что кадровые изменения в Кабмине могут касаться трех-пяти человек. Эти вопросы, по его словам, планировали обсуждать в ближайшие недели.

Абрамовский 15 октября сообщил, что написал заявление об отставке.

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