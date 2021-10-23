Служащие из французского Иностранного легиона оказались причастны к проституции

Во Франции шестерых служащих Иностранного легиона задержали по подозрению в организации и управлению сетью проституции, сообщают СМИ.

Подозреваемыми являются выходцы из Восточной Европы, их задержали 19 октября в городе Ним и департаменте Буш-дю-Рон. 22 октября они предстали перед судом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала France3.

«Им предъявили обвинения в организации занятия проституцией…, торговле людьми, отмывании денег и организации преступного сообщества», – сообщил телеканал.

Расследование началось еще в ноябре 2020 года, когда таможенники задержали украинку со «значительной» суммой денег. Задержанная созналась, что занимается проституткой, и рассказала о существовании целой «сети», которой управляют из Нима.