 

Украинская девушка Саакашвили объявила об окончании его отношений с женой

23.10.2021, 21:49, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраинская подруга бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политик прекратил свои отношения с супругой Сандрой Рулофс.

«Мы сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно. Мы много месяцев вместе», – сообщила Ясько в эфире Пятого канала, передает РИА «Новости».

Ведущая отметила, что Рулофс в соцсетях назвала информацию о прекращении отношений с Саакашвили сюрпризом.

«Этот вопрос уже нужно адресовать ей. Они не являются больше мужем и женой, об этом было сказано в его заявлении и нашем признании. Поэтому я не вижу здесь каких-то вещей, где нужно что-то договорить»,– ответила Ясько.

Ранее Ясько заявляла, что такие люди, как Саакашвили, должны быть на свободе, так как рождаются раз в 100 лет.

Напомним, грузинские власти пообещали содержать экс-президента в заключении без привилегий, а также отметили, что тот отбудет весь назначенный ему срок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что постоянно занимается «возвращением граждан Украины разными возможностями», напомнив, что у бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили есть украинский паспорт.



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