 

Девушка показала, как с помощью обычного платья получить тонкую талию — и у нее получилось

23.10.2021, 21:46, Разное
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Многие женщины, причем в разных возрастных группах, хотели бы иметь осиную талию. Казалось бы, достичь этого можно только посредством тщательной работы над собой или на столе у хирурга.

Но одна блогерша показала удивительный трюк с платьем, которое позволяет визуально уменьшить талию в несколько раз.

Девушка под ником xojemian в Тик Ток показала, к какой хитрости прибегают многие известные дизайнеры. В ролике блогерша одета в блестящее платье со внушительным декольте.

Наряд имеет спокойный цвет в оттенках серого, молочного белого. На ткани расположены продольные полосы, которые визуально стройнят фигуру. Но казалось, что секрет заключается в другом – в поясе.

В зоне талии платье оснащено поясом, и когда девушка затягивает его, происходит волшебство. Зритель можно заметить, что талия становится очень тонкой, выделяют бедра, и фигура обретает привлекательные изгибы.

Посыл видео заключается в том, что, чтобы быть стройной, необязательно изнурять себя тренировками – достаточно знать, с помощью какой одежды можно добиться желаемого эффекта. Ролик собрал множество просмотров и комментариев:

«Это невероятно. Создается ощущение, что ты себя обрезала».

«Я не сразу поняла в чем заключается секрет».

«Я пересматриваю ролик, так как мне это нравится».

А совсем недавно мы писали, как мама двух дочерей отправилась в душ, но уже спустя 5 минут была опозорена на весь интернет.



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