Google заявляет, что компании удалось отразить атаку русских хакеров

Как сообщили в компании Google, с некоторых пор массово посыпались жалобы блогеров из видеосервиса YouTube. Проблемой стала атака русских хакеров, которые требовали уплаты дани от частных лиц.

Также сотрудники американской компании Google сообщают, что русские киберпреступники уже два года терроризируют блогеров в YouTube, что стало причиной настоящего противостояние в интернет-сети.

В частности, злоумышленники заражают компьютеры своих жертв различными вирусами, чтобы получить доступ к файлам и заниматься вымогательством. О российском происхождении кибербанды говорит то, что новичком в нее набирали именно на русскоязычном форуме, поначалу говоря только о сотрудничестве в ИТ-сфере и обещая «золотые горы». Сейчас этим делом занимается ФБР.