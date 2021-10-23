 

Британские ученые воспроизвели реакцию, происходящую во время вспышки сверхновой

23.10.2021, 21:32, Новости дня
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О своем последнем научном достижении рассказали в британском университете Суррея. Его сотрудникам удалось повторить ту же самую реакцию, что обычно наблюдается при вспышке сверхновой. Разумеется, все это происходило в лабораторных условиях.

Как пояснили представители исследовательской группы, в процессе экспериментов были произведены очень важные измерения и наблюдения. Процесс взрыва сверхновой в микроскопическом варианте воспроизведен с использованием пучка радиоактивных изотопов.

Среди прочего, ученые подтвердили, что при взрыве сверхновой образуются атомы, которые тяжелее железа. Это так называемые р-ядра, уточняют специалисты. Подробнее об эксперименте можно прочесть в журнале Physical Review Letters.



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