Британские ученые воспроизвели реакцию, происходящую во время вспышки сверхновой

О своем последнем научном достижении рассказали в британском университете Суррея. Его сотрудникам удалось повторить ту же самую реакцию, что обычно наблюдается при вспышке сверхновой. Разумеется, все это происходило в лабораторных условиях.

Как пояснили представители исследовательской группы, в процессе экспериментов были произведены очень важные измерения и наблюдения. Процесс взрыва сверхновой в микроскопическом варианте воспроизведен с использованием пучка радиоактивных изотопов.

Среди прочего, ученые подтвердили, что при взрыве сверхновой образуются атомы, которые тяжелее железа. Это так называемые р-ядра, уточняют специалисты. Подробнее об эксперименте можно прочесть в журнале Physical Review Letters.