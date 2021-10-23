В МИД констатировали возвращение НАТО к состоянию холодной войны

На текущий момент Североатлантический альянс фактически вернулся к состоянию холодной войны, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«НАТО, проделав путь эволюции, оказался в ситуации 1949 года, фактически сегодня он живет по схемам холодной войны, главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую «угрозу с Востока», – сообщил Грушко в эфире НТВ, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на слова немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости сдерживания РФ c использованием ядерного оружия.

«На фоне призывов к военному сдерживанию РФ НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», – подчеркнул глава российского оборонного ведомства.

Немецкие СМИ сообщали, что НАТО приготовилось к конфликту с Россией. В плане обороны НАТО определили, как альянс будет реагировать на возможные атаки со стороны РФ и угрозу терроризма. Такого плана не было со времен окончания холодной войны.

До этого в НАТО приняли глобальный план обороны с учетом подъема Китая.

Напомним, в пятницу министры обороны НАТО подписали соглашение о военно-технологическом фонде на 1 млрд евро.