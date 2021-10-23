 

Глава Европарламента призвал освободить турецкого правозащитника Кавалу

23.10.2021, 21:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРуководитель Европарламента Давид Сассоли потребовал освобождения турецкого правозащитника Османа Кавалу после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана об объявлении персонами нон грата послов 10 стран.

«Высылка 10 послов является свидетельством того, что турецкое правительство движется к авторитаризму. Нас не запугать. Свободу Осману Кавале»,– сообщил Сассоли в соцсетях, передает РИА «Новости».

Ранее в субботу президент Турции сообщил, что 10 послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США, выступившие за освобождение Кавалы, будут объявлены персонами нон грата.

До этого Эрдоган предупреждал о возможной высылке послов 10 стран в ответ на заявления об освобождении правозащитника.



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