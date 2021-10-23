 

В США после нападения у студенческого кампуса погиб человек

23.10.2021, 21:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ ночь на субботу в штате Джорджия на территории рядом со студенческим кампусом университета Форт Вэлли произошла стрельба, погиб один человек, сообщают местные СМИ.

Погибший не был учеником университета, во время стрельбы пострадали семеро, сейчас потерпевшим ничего не угрожает, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC News.

В студенческом городке объявляли локдаун, но сейчас у учащихся вновь есть возможность покидать и посещать кампус.

Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в штате Техас при нападении у бара погиб помощник шерифа, два других помощника пострадали. Предположительно, правоохранители попали в засаду.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.02 / Лещенко: Никто не собирался вводить санкции против канала “Прямий”. Порошенко совершил фальстарт

08.12 / «Защищали нас 30 лет» – бывшие российские и западные военные и чиновники призвали восстановить контакты России и НАТО

21.08 / Симферополь и прилегающие населенные пункты могут остаться без воды – Совмин Крыма

04.09 / Глава НОМ поучаствует в круглом столе «Новых людей» по организации наблюдателей

22.08 / В СПЧ призвали не делать преждевременных выводов из-за состояния Навального

12.09 / Чубаров: То, что случилось 3 и 4 сентября с крымскими татарами, в частности с Джеляловым, нужно воспринимать как тест для Крымской платформы

25.07 / ФК «Зенит» завоевал четвертый в своей истории Кубок России

26.01 / Россия завезла в ОРДЛО комплексы артиллерийской разведки – Минобороны Украины

26.08 / Украина официально разрешила инженерок и станочниц

26.07 / Модуль «Пирс» затопили в океане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика