В США после нападения у студенческого кампуса погиб человек

В ночь на субботу в штате Джорджия на территории рядом со студенческим кампусом университета Форт Вэлли произошла стрельба, погиб один человек, сообщают местные СМИ.

Погибший не был учеником университета, во время стрельбы пострадали семеро, сейчас потерпевшим ничего не угрожает, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC News.

В студенческом городке объявляли локдаун, но сейчас у учащихся вновь есть возможность покидать и посещать кампус.

Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в штате Техас при нападении у бара погиб помощник шерифа, два других помощника пострадали. Предположительно, правоохранители попали в засаду.