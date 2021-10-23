 

Нардеп от ОПЗЖ назначил свою невестку помощницей, потому что только ей мог доверить “святые конфиденциальные вопросы народного депутата”

23.10.2021, 21:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Нимченко объяснил, что взял в помощницы свою невестку, потому что хочет “обеспечить независимость своей деятельности”.

“Святые конфиденциальные вопросы народного депутата я не могу доверить человеку, который не находится в ряду близких… Я говорю про жизнедеятельность человека. В том числе про состояние здоровья, в том числе вопрос вождения машины. Могу я помощника взять, чтобы водил мне машину? Могу я взять помощника, который мгновенно печатает? Может, кто-то лучше ее печатает? Я не встречал”, – заявил депутат.

Помощницей свекра Марина Нимченко работает с середины сентября 2019 года. По информации “Схем”, за работу она получает ежемесячно 16 тыс. грн.

По словам Нимченко, невестка сама изъявила желание работать помощницей у него. Конфликта интересов, как и проявления кумовства, он в этом не видит.

“Какой конфликт интересов? В чем она может навредить интересам государства… Какой непотизм может быть? У нас семейные династии среди народных депутатов: есть в руководстве Верховной Рады и в депутатах. Здесь есть конфликт интересов? Не туда смотрят на конфликт интересов”, – заявил Нимченко.

“Схемы” отмечают, что Нацагентство по предотвращению коррупции конфликт интересов в работе невестки помощницей Нимченко по трудовому договору усмотрело. В марте 2021 года НАПК направило в суд административный протокол в отношении Нимченко в связи с этим вопросом.

Однако 22 сентября Печерский районный суд Киева закрыл это дело в связи с истечением срока привлечения депутата к административной ответственности.

Контекст:

Каждый народный депутат по закону может нанять себе помощника или нескольких. Они могут работать на общественной основе либо получать зарплату из бюджета. Месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народных депутатов достигает 25 прожиточных минимумов, установленных на начало календарного года. В течение 2021 года каждый народный депутат может получить почти 740 тыс. грн из бюджета на выплату заработной платы своим помощникам.

“Схемы” насчитали не менее 12 близких родственников депутатов, работающих помощниками у их коллег по парламенту за бюджетные средства. Только в 2021 году на оплату их услуг из госбюджета потратили почти 2 млн грн.

В сентябре 2020 года народные депутаты приняли в целом законопроект №2203, запрещающий им брать себе в помощники жен, мужей, детей, родителей и других близких родственников.

Но комитет по вопросам антикоррупционной политики обратил внимание руководства парламента на определенные несогласованности в нем. Аппарат Верховной Рады должен был подготовить этот вопрос к рассмотрению в сессионном зале, но этого до сих пор не произошло. Поэтому законопроект до сих пор не подписан и не вступил в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.05 / ФСИН предложила заменить мигрантов осужденными на объектах с нехваткой рабочих

13.08 / Стало известно имя погибшего при разгоне митинга в Минске. Семья искала его двое суток

23.01 / «Шокирующая» сумма – BBC потратила 1 млн фунтов на защиту от претензий своих же сотрудников

01.02 / Independent – на пляже Уэльса четырёхлетняя девочка обнаружила след динозавра

23.09 / Лукашенко заявил о провале цветной революции в Белоруссии

12.08 / Друг Ефремова рассказал, как актер проводил время перед ДТП

12.05 / Два итальянских города предлагают оплатить половину аренды жилья желающим переехать

19.11 / Новые спутники «Глонасс-К2» оказались в 4 раза дороже нынешних

28.02 / Из-за коронавируса мир ждёт «потерянное поколение»

07.09 / Суд отказал Минобороны в иске к разработчику С-400

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика