 

В связи со смертью полицейского в Чернигове подозрение объявили двум патрульным, теперь подозреваемых шесть

23.10.2021, 21:10, Новости дня
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“Двум сотрудникам управления патрульной полиции в Черниговской области сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, повлекшем смерть (ч. 3 ст. 135 УК Украины)”, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ночь на 2 октября нынешние подозреваемые во время патрулирования в Чернигове “обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами-полицейскими”, и “не прекратили выявленного правонарушения”.

“Покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападавших, находились в угрожающем для жизни состоянии. После этого избиение потерпевших продолжилось, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу”, – объяснили в Офисе генпрокурора.

Там напомнили, что ранее по этому делу были отправлены под арест четверо подозреваемых, трое из которых – несовершеннолетние. Им инкриминируют п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 15 (незаконченная попытка совершить преступление) Уголовного кодекса Украины.

7 октября отстранили руководство патрульной полиции Черниговской области.

Контекст:

Ночью 2 октября неизвестные нанесли телесные повреждения двум полицейским, в результате один из них погиб, а второй попал в больницу. Погибший и пострадавший служили в одном отделе, оба – в звании капитана. В момент нападения полицейские были в отпуске и в гражданской одежде.

Издание “Телеграф” сообщило, что причиной конфликта стало то, что полицейские сделали замечание шумной компании в магазине. Мужчины решили отомстить, дождались, пока полицейские выйдут из супермаркета, а потом начали их бить.

Расследование ведет Государственное бюро расследований.

Общественное 6 октября сообщало со ссылкой на собственный источник, что “известно о пяти вызовах полиции от работников супермаркета и прохожих, трижды на место происшествия приезжали экипажи патрульных”.

Отец одного из задержанных по делу о нападении на полицейского, Сергей Туник, рассказывал Общественному, что, когда на вызов к супермаркету приехали патрульные, один из полицейских, участвовавших в драке, “начал бросаться и на них, полиция применила газовый баллончик”. “И поехали. Почему они всех не забрали? Спасли бы жизнь людей. А так проигнорировали”, – заявлял Туник.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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