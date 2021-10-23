“Газпром” хочет прекратить поставки газа в Молдову, если Кишинев не заплатит долги

В Молдове сложилась непростая ситуация с поставками газа по вине руководства страны, общий долг с учетом просрочки платежей за поставленный газ составляет $709 млн, сообщил Куприянов.

Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ, заявили в “Газпроме”. Куприянов отметил, что представители Молдовы не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. “Газпром” готов продлить контракт на поставки газа Кишиневу при полном погашении долга, подчеркнул он.

Молдавская сторона обратилась к “Газпрому” с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь этого года. “Газпром” заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если Кишинев полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года, сказал он.

Если страна не рассчитается за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то “Газпром” остановит поставки газа в Молдову, сказал Куприянов.

По его словам, в ситуации с поставками газа в Молдову “нет политики, поскольку “Газпром” не может работать в убыток”. Куприянов сообщил, что “Газпром” относится с непониманием к информации о том, что Кишинев намерен ликвидировать “Молдовагаз”, на котором числятся долги за поставленный газ.

Контекст:

РБК напомнило, что в 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября, и стороны продлили его до конца октября. По новым условиям стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания “Молдовагаз” 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

Financial Times 11 октября написала, что Молдова просила Евросоюз о чрезвычайных поставках газа на фоне сокращения объемов поставок от “Газпрома”. По информации источников газеты, Кишинев надеется, что ему удастся получить газ через Румынию, чтобы не соглашаться на новые условия “Газпрома”.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября. В связи с кризисом в энергетическом секторе на мемориальном комплексе Eternitate (“Вечность”) в Кишиневе временно потушили Вечный огонь.

22 октября премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с “Газпромом” и сейчас “нет уверенности в том, что стороны договорятся”.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о возможности помочь Молдове с газом. По его словам, газ “будет поставляться не за деньги, а на определенный период, чтобы Молдова потом его вернула”.

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