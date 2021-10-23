 

Аграриям удалось собрать рекордный урожай гречки – Минагрополитики Украины

23.10.2021, 21:10, Новости дня
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“Этот год богат на рекорды по сбору агрокультур. Мы имеем наибольший урожай гречки за последние несколько лет. Два месяца назад наши прогнозы были на уровне 100 тыс. тонн. И вот уже сегодня, будучи на финишной прямой, но еще ее пересекая, аграрии намолотили 107 тыс. тонн гречневой крупы”, – прокомментировал результаты аграриев глава министерства Роман Лещенко.

Указанный показатель находится на уровне 94%, поскольку сбор завершили в 15 областях Украины, обновленные прогнозы министерства показывают результаты более 110 тыс тонн, сообщил он.

Самая высокая урожайность зафиксирована по Винницкой области – 15,9 центнера с гектара, рассказал Лещенко.

Контекст:

В Минагрополитики заявили, что программа господдержки производства гречки предусматривает для украинских аграриев до 5 тыс. грн субсидии на гектар обрабатываемых угодий, где выращивалась культура.

В 2021 году на поддержку производителей гречки выделили 50 млн грн, сказал Лещенко.

В апреле прошлого года Кабинет Министров Украины запрещал экспортировать гречку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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