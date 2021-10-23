 

С эффектом кожи и леопардовым принтом: как осенью сочетать легинсы с длинными топами, туниками и не только

23.10.2021, 20:54, Разное
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Лосины практически каждый сезон остаются в моде. Только в разные периоды в тренде различные расцветки легинсов. В нашей статье мы расскажем, как можно носить их этой осенью по-разному. Есть много различных моделей легинсов. В нашей статье будут рассмотрены разные сочетания.

С одеждой

Платье остается доминирующим трендом даже в осенне-зимний сезон. В паре с легинсами образует настоящую веселую пару. В данном случае лосины будут выступать в роли колготок. Эффектно, если оттенок легинсов контрастирует с платьем. Вы можете носить комплект с туфлями на шпильке, мокасинами или даже кроссовками.

Больше вещей сверху и меньше снизу

Следуя правилам, вы можете носить леггинсы с просторными, даже крупными деталями сверху. Например, это могут быть рубашки с длинными рукавами, толстый, более короткий свитер и легинсы – вот отличный образ.

Красочно

Также не забывайте, что существуют не только черные легинсы! Не стесняйтесь носить и цветные вещи, конечно же, с топом подходящей длины. Яркая рубашка, синие легинсы вместо черных, например, и классический тренч очень стильно смотрятся вместе.

С принтом

Из легинсов с рисунком леопардовый узор явно является самым модным в этом сезоне. Сочетайте его с более сдержанной однотонной одеждой и аксессуарами. Это связано с тем, что узор сам по себе нарядный, эффектный. А если использовать другие яркие элементы, то образ получится чересчур пестрым.

Под кожу

Блестящие легинсы “под кожу” также в тренде в осенне-зимние месяцы. Однако такие вещи стоит сочетать с более длинными топами, туниками. Вы даже можете комбинировать вещи в одном цвете, поскольку разные текстуры делают образ разнообразным.

Заключение

Теперь вы знаете, как осенью сочетать легинсы с длинными топами, туниками и другими вещами. Как видите, вариантов много. При комбинировании учитывайте фактуру и цвет вещей. Тогда у вас получится создать идеальный образ.



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