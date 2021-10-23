Резиновые сапоги и элегантный зонтик: с чем комбинировать плащи, создавая стильные осенние образы

Дождливая погода многих из нас ввергает в уныние. Опять надевать плащ, кутаться в шарф, таскать с собой зонт и облачать ноги в нелепые резиновые сапоги. Тем не менее никто не хочет промокнуть и озябнуть от холода на осеннем ветру. Сегодня мы расскажем вам, с чем комбинировать плащ, чтобы выглядеть стильно даже в ненастную погоду.

Прозрачные зонты и дождевики

Азиатская мода подарила нам невероятные куполообразные прозрачные зонтики. Чтобы выглядеть аутентично, приобретите к такому зонтику плотный дождевик с пуговицами, сшитый по лекалам тренча. Правда, для ношения этой стильной вещицы нужно продумать нижний слой. Например, вы можете надеть кожаную рубашку и ботильоны черного цвета.

Лакированный плащ с повседневным комплектом

Ничто так не вдохновляет, как эклектичное сочетание повседневной одежды с яркими и нестандартными вещами. Если вы хотите добавить настроения тандему из джинсов и худи, наденьте сверху длинный лакированный плащ красного цвета. В этом аутфите будет уместна двухцветная обувь на высоком каблуке.

Виниловый плащ оливкового оттенка

Зеленая палитра пользуется огромной популярностью этой осенью. Если вы хотите произвести благоприятное впечатление на окружающих, выбирайте виниловый тренч оливкового оттенка. Комбинируйте эту вещицу с джинсами и черной водолазкой. Этот простой и лаконичный образ выигрывает за счет цвета и смешения текстур.

Желтый цвет

Облачаясь в дождливый день в серую одежду, вы лишаете себя шанса на создание хорошего настроения. Чтобы исправить ситуацию приобретите плащ с капюшоном ярко-желтого цвета, который в полной мере отражает осеннюю атмосферу. Элегантная обувь и сумка синего цвета будут в этом образе как нельзя кстати.

Резиновые сапоги и шляпа

Кто сказал, что резиновые сапоги хороши только для сельского бездорожья? С ними вы можете составить потрясающий ретро-образ в стилистике 60-х. К короткому трапециевидному плащу бледно-розового цвета так и просятся в компаньоны фетровая шляпа с лентой, высокие полосатые сапоги и стеганая сумка-мессенджер.

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Плащ-кейп

Потрясающий многослойный осенний образ можно создать из асимметричной макси-юбки и плаща-накидки. Ключом к успеху здесь является подбор одежды, обуви и аксессуаров в одной цветовой гамме.

Водонепроницаемая куртка

Помимо плаща от капель дождя вас спасет водонепроницаемая объемная куртка. Лучше всего с изумрудным изделием сочетаются одежда и аксессуары черного цвета. В целом образ не производит впечатление осеннего.

Осенняя классика (главное фото)

Ну и разумеется, невозможно представить хмурые дни без осенней классики: укороченного плаща, зонта и резиновых сапог. Чтобы выглядеть стильно и современно, отдавайте предпочтение сету из желтого, красного и белого оттенков. За последнюю составляющую отвечают белые джинсы скинни, которые легко можно заправить в высокие сапоги.

Монохромность

В наши дни монохромные образы пользуются огромной популярностью, так как они выглядят необычайно стильно. Если у вас есть плащ кремового или молочного оттенка, подберите к нему джинсы, худи и обувь в тон.

Оверсайз

Если вы хотите полностью защититься от дождя, приобретите длинный водонепроницаемый плащ с капюшоном. Под такую одежду в пастельных тонах можно надевать все, что угодно, включая легинсы с кроссовками.