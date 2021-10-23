 

В Москве произошла авария с пятью автомашинами

23.10.2021, 20:31, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа Краснодонской улице в столице произошло столкновение сразу пяти автомобилей, сообщил департамент транспорта города.

«На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города», – сообщается в Telegram-канале департамента.

 

Объезд проводится по встречной полосе, департамент рекомендует выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в октябре в Москве на улице Нижние Мневники столкнулись пять машин.



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