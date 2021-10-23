В Москве произошла авария с пятью автомашинами

На Краснодонской улице в столице произошло столкновение сразу пяти автомобилей, сообщил департамент транспорта города.

«На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города», – сообщается в Telegram-канале департамента.

Объезд проводится по встречной полосе, департамент рекомендует выбирать альтернативные маршруты.

Ранее в октябре в Москве на улице Нижние Мневники столкнулись пять машин.