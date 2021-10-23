 

Не желавшего надевать маску студента из Африки выкинули из маршрутки в Воронеже

23.10.2021, 20:31, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Воронеже местные жители выставили из маршрутки африканца, не желавшего надевать маску, сообщают СМИ.

Африканский студент сообщил пассажирам, что ему трудно дышать, потому он не собирается натягивать защитное средство на нос, передает Life.ru.

Пассажиры в ответ потребовали не нарушать противоэпидемические правила, молодой человек же заявил, что им не стоит кричать на него.

В результате произошла драка, студент разбил пассажиру нос, после чего толпа выкинула его из маршрутки.

В июле в Новоуральске (Свердловская область) COVID-диссиденты нецензурно обругали и прогнали пассажирку автобуса, которая просила окружающих надеть медицинские маски.



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