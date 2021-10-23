 

Путин пригласил Беннета посетить Петербург

23.10.2021, 20:31, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом пригласил его посетить Петербург, израильский премьер принял приглашение, сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

«Президент РФ Владимир Путин позвонил сегодня, 23 октября 2021 года, премьер-министру Нафтали Беннету. Президент Российской Федерации пригласил премьер-министра с супругой посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр принял приглашение и сказал, что будет рад нанести еще один визит [в Россию]», – цитирует сообщение канцелярии ТАСС.

В пятницу Путин и Беннет провели встречу в России. Перед началом переговоров израильский премьер назвал российского президента другом Израиля.

Путин, открывая встречу, подчеркнул, что у стран сложились уникальные отношения.



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