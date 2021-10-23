 

Глюкоза подразнила поклонников изображением соблазнительного бюста

23.10.2021, 20:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, разместила в разделе Stories своей страницы в Instagram серию архивных фотоснимков. Некоторые изображения демонстрируют знаменитость в довольно пикантных ракурсах.
Каждую из фотографий, опубликованных в личном микроблоге, красавица снабдила подписью, идентифицирующей дату съемки. Снимки “захватили” исполнительницу в разные моменты жизни: так, на одном из них, Глюкоза запечатлена в компании сына, а другой демонстрирует её в весьма гротескном стиле – звезда, облаченная в кожаную куртку, шапку в стиле авиаторских шлемов Первой Мировой и очки в круглой оправе, c почти безумным взглядом, поджав губы, смотрит на воображаемого зрителя. К слову, данному фото “исполнилось” уже почти два года. Однако наиболее эффектным элементом коллажа стал фотоснимок, который хозяйка аккаунта датировала 7 июля текущего года. Изображение сделано на одном из экзотических курортов: на нем красотка снялась под навесом из соломы, одетая в легкое летнее платье светло-коричневого, почти нюдового оттенка. Примечательно, что крой наряда выполнен так, что оставил полностью открытой весьма внушительную часть бюста Глюкозы в области декольте, придав снимку максимальную пикантность.

Изображение взято с: [email protected]
К слову, в перерыве между “воспоминаниями”, певица решила поближе познакомиться с почитателями своего таланта. Она опубликовала личный снимок, на котором она позирует в белом свитере и с распущенными волосами, который сопроводила призывом к поклонникам, написать ей в ленту краткую информацию о себе – место проживания, свое имя и род деятельности.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Стоматологи рассказали, о каких заболеваниях может сигнализировать состояние языка

16.06 / Масштабный пожар в Якутии сняли на видео

01.11 / “Проснулась-улыбнулась”: Юлия Высоцкая в легком платье впечатлила подписчиков

26.05 / Он даже лезвия точит: кухонные лайфхаки с рисом

03.06 / Опубликовано видео с НЛО, зафиксированных радарами военного корабля США

23.08 / Диетолог рассказала о противопоказаниях к употреблению риса

19.12 / Мнение: Потеря медицинской страховки, обморок от вакцины и лекарство от ВИЧ

01.07 / Волочкова пригрозила губернатору Нижегородской области: Вы очень пожалеете

25.02 / Коронавирус в России: за сутки выявили более 11 тысяч новых случаев

20.08 / Много нового и очень красивого: модные тенденции грядущей осени для дам 45+

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика