Глюкоза подразнила поклонников изображением соблазнительного бюста

Популярная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, разместила в разделе Stories своей страницы в Instagram серию архивных фотоснимков. Некоторые изображения демонстрируют знаменитость в довольно пикантных ракурсах.

Каждую из фотографий, опубликованных в личном микроблоге, красавица снабдила подписью, идентифицирующей дату съемки. Снимки “захватили” исполнительницу в разные моменты жизни: так, на одном из них, Глюкоза запечатлена в компании сына, а другой демонстрирует её в весьма гротескном стиле – звезда, облаченная в кожаную куртку, шапку в стиле авиаторских шлемов Первой Мировой и очки в круглой оправе, c почти безумным взглядом, поджав губы, смотрит на воображаемого зрителя. К слову, данному фото “исполнилось” уже почти два года. Однако наиболее эффектным элементом коллажа стал фотоснимок, который хозяйка аккаунта датировала 7 июля текущего года. Изображение сделано на одном из экзотических курортов: на нем красотка снялась под навесом из соломы, одетая в легкое летнее платье светло-коричневого, почти нюдового оттенка. Примечательно, что крой наряда выполнен так, что оставил полностью открытой весьма внушительную часть бюста Глюкозы в области декольте, придав снимку максимальную пикантность.



Изображение взято с: [email protected]

К слову, в перерыве между “воспоминаниями”, певица решила поближе познакомиться с почитателями своего таланта. Она опубликовала личный снимок, на котором она позирует в белом свитере и с распущенными волосами, который сопроводила призывом к поклонникам, написать ей в ленту краткую информацию о себе – место проживания, свое имя и род деятельности.

Источник: www.instagram.com