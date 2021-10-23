Власти Грузии отказались госпитализировать Саакашвили в безопасную клинику – адвокат

“Наше требование – если понадобится госпитализировать, то чтобы его госпитализировали в обычную клинику, где была бы безопасность, не было никаких рисков и так далее. Однако власть изменила свое решение. Сначала они нам обещали, что “скажите, в какую клинику хотите госпитализировать его, и мы все устроим”. После этого прошло несколько дней и министр юстиции, а потом премьер-министр – а это не их дела – заявили: “Мы будем его госпитализировать в тюремный госпиталь”, – рассказал он.

По словам адвоката, в тюремном комплексе “находятся тысячи уголовников, может быть, там будут провокации”.

“Это нас очень беспокоит, и мы говорим, что не согласны, чтобы в тюремное учреждение перевели Саакашвили. И сейчас мы ждем решения консилиума и его личного врача”, – объяснил Басилая.

Сегодня стало известно, что вечером 22 октября Саакашвили сделали переливание крови, потому что “один из параметров был достаточно плохим”.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

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