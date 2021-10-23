Подозреваемым в попытке поджога дома замглавы Офиса президента Жовквы избрали меру пресечения
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“Суд […] арестовал на два месяца подозреваемых в попытке поджога дома заместителя председателя ОПУ. Одновременно суд определил для подозреваемых альтернативу в виде залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого”, – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что именно об этом ходатайствовало их ведомство.
“Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие лица, которые к нему причастны”, – подчеркнули в прокуратуре Киева.
https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4996937970317525
Подозреваемыми являются 20-летний житель Киева и 25-летний мужчина родом из Черкасской области. Им сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога и в хулиганстве (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, подозреваемые приготовили три бутылки с “коктейлем Молотова” и в ночь на 22 октября прибыли к дому Жовквы, где сначала написали краской на заборе “оскорбительные надписи”, а затем один из них поджег бутылку и бросил ее через забор. При попытке поджечь вторую бутылку мужчину заметили, и тот попытался скрыться. Его нашли правоохранители.
Контекст:
Мужчина бросил бутылку с “коктейлем Молотова” во двор дома Жовквы в Дарницком районе города, сообщали в полиции. Никто не пострадал, подозреваемого задержали – это 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания родом из села в Черкасской области.
Тогда сообщалось, что задержанный заявил, будто это он нашел на одном из сайтов объявлений о работе заказ на поджог дома неизвестного ему лица. “Обещали заплатить $4 тыс. после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ”, – говорилось в сообщении.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента Украины надеются на быстрое расследование нападения.
Жовква – дипломат, занимал должность руководителя Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины. В сентябре 2019 года занял должность замглавы ОП. С июня 2021 года он отвечает за направление европейской и евроатлантической интеграции Украины, сообщали в ОП.
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