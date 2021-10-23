В МВД Украины заявили о блокировке канала миграции в Евросоюз. Выходцев из Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии завозили в Украину под видом студентов

По информации правоохранителей, за свои услуги по переправке в ЕС подозреваемые требовали от $13 тыс. до $15 тыс. Ежегодный доход группировки превышал $1 млн, сообщили в МВД.

За два года фигуранты отправили в Украину около 3 тыс. человек. География предложения услуг “обучения в Украине” с возможностью дальнейшей миграции в страны Западной Европы охватывала более 10 стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, добавили в министерстве.

В Госпогранслужбе Украины добавили, что в июле – августе 2021 года оперативники Черновицкого пограничного отряда разоблачили схему переправки нескольких групп граждан Пакистана через границу Украины в Черновицкой области.

Клиентов искали через сеть фирм-посредников. Для прикрытия деятельности подозреваемые использовали одно из частных высших учебных заведений. За несколько месяцев правоохранители задержали около 40 нелегалов при попытке переправки в страны ЕС.

По месту жительства фигурантов полицейские провели обыски, у них изъяли печати юридических лиц, которые предоставляли услуги посредников в наборе иностранных студентов, компьютерную технику и серверы, мобильные терминалы и флеш-накопители информации, а также наличные деньги в иностранной валюте.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Трем участникам группировки, двум иностранцам и одному гражданину Украины, сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Их взяли под стражу, в отношении другого подозреваемого иностранца решается вопрос об избрании меры пресечения.

Участникам схемы грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет.

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