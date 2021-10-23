Рабочие Уралвагонзавода опубликовали открытое письмо о тупике современной модели капитализма

По всей стране прокатилась волна стихийных митингов и собраний, на которых трудовыми коллективами активно обсуждались итоги Валдайского форума. По итогам одного из них рабочие Уралвагонзавода написали открытое письмо, в котором выразили поддержку тезиса Владимира Путина о кризисе западного мира.

«Выступление российского президента – это ответ здоровых сил на те инъекции аморализма, которые сейчас агрессивно продвигаются капиталистическим обществом», — говорится в обращении.

По мнению авторов, Запад сумел предложить только идеологию индивидуализма, когда семейные или религиозные ценности становятся относительными.

«Но есть другой полюс, который мы можем назвать умеренным, прогрессивным консерватизмом. Этот полюс выступает за сохранение тысячелетних традиций, которые человечество выработало в ходе своего развития», — сказано в письме.

Рабочие также отметили, что коронавирус отчетливо продемонстрировал неспособность капиталистического общества реагировать на системные вызовы: «Некоторые рассчитывали, что Россия не сможет ничего сделать, столкнувшись с пандемией. На Западе высокий уровень здравоохранения и промышленности. Но это только для определенной публики, а у нас – для подавляющего большинства населения. Поэтому российскому руководству удалось в кратчайшие сроки мобилизовать систему здравоохранения, тогда как европейские и американские элиты показали свою полную беспомощность».

В завершении письма рабочие пригласили президента Путина посетить завод и ознакомиться с продукцией предприятия. В частности, трудовой коллектив готов продемонстрировать главе государства вагон-цистерну для перевозки сжиженного природного газа и этилена.

—