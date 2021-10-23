Дети нашли тело расчлененной девушки в Орске

Подростки в городе Орск в Оренбургской области обнаружили расчлененное тело девушки, сообщают СМИ.

Дети, игравшие во дворе одного из местных домов, нашли чемодан с расчлененным телом, пишет Orsk.ru со ссылкой на местных жителей.

Между тем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве девушки, сообщается на сайте ведомства.

В начале октября жителя города Лесосибирск Красноярского края заподозрили в убийстве супруги. По версии следствия, он расчленил и спрятал тело в гаражах.