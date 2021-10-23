 

Дети нашли тело расчлененной девушки в Орске

23.10.2021, 19:38, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПодростки в городе Орск в Оренбургской области обнаружили расчлененное тело девушки, сообщают СМИ.

Дети, игравшие во дворе одного из местных домов, нашли чемодан с расчлененным телом, пишет Orsk.ru со ссылкой на местных жителей.

Между тем председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК уголовное дело об убийстве девушки, сообщается на сайте ведомства.

 

В начале октября жителя города Лесосибирск Красноярского края заподозрили в убийстве супруги. По версии следствия, он расчленил и спрятал тело в гаражах.



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