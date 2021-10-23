Правоохранители начали проверки по продажам поддельных QR-кодов в Курской области

В Курской области проводятся проверки по фактам продажи медицинским персоналом поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Мы уже как две недели ввели требования к QR-кодам и с этого момента наблюдали вспышку в соцсетях предложений о подделке этих кодов. За последнее время выявили несколько таких фактов продажи медицинским персоналом. Сейчас проводятся следственные мероприятия в трех районах области», – сообщил Старовойт в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он добавил, что порядка половины проходящих лечение людей заявили, что ранее уже вакцинировались.

«Примерно 50% говорят, что вакцинировались. Но на деле оказывается, что вакцинация ненастоящая», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах РФ мошенники стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации.