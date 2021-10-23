 

Правоохранители начали проверки по продажам поддельных QR-кодов в Курской области

23.10.2021, 19:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Курской области проводятся проверки по фактам продажи медицинским персоналом поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Мы уже как две недели ввели требования к QR-кодам и с этого момента наблюдали вспышку в соцсетях предложений о подделке этих кодов. За последнее время выявили несколько таких фактов продажи медицинским персоналом. Сейчас проводятся следственные мероприятия в трех районах области», – сообщил Старовойт в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он добавил, что порядка половины проходящих лечение людей заявили, что ранее уже вакцинировались.

«Примерно 50% говорят, что вакцинировались. Но на деле оказывается, что вакцинация ненастоящая», – отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации с коронавирусом и ужесточения эпидемиологических мер в регионах РФ мошенники стали чаще предлагать поддельные справки о вакцинации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / Справка переселенца будет доступна в “Дії”

19.10 / РФПИ подписал соглашение о распространении вакцины «Спутник V» в Индии

26.07 / Эксперты оценили перспективы создания свободной таможенной зоны на Курилах

22.09 / Путин наградил Боярского орденом

28.07 / Европейская бизнес-ассоциация призвала Кабмин разработать механизм финансирования Нацплана по сокращению выбросов

22.06 / Экономика: Автомобили Lada станут престижнее и дороже

09.06 / В Германии 20 полицейских заподозрили в участии в ультраправых чатах

09.10 / Экс-премьер Италии Ренци вошел в совет директоров «Делимобиля»

22.10 / Где наименьший уровень вакцинации от COVID-19 в Украине – там эффективнее сеть религиозной организации страны-агрессора – эксперт Минздрава

04.09 / НАТО: Россия должна сотрудничать в расследовании отравления Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика