Турция объявила персонами нон грата послов 10 стран

Турецкий лидер Тайип Эрдоган приказал объявить в стране персонами нон грата 10 послов из Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.

«Я приказал нашему министру иностранных дел как можно скорее объявить этих 10 послов персонами нон грата», – цитирует Эрдогана «Коммерсант».

После признания персоной нон грата, согласно дипломатическим правилам, следует высылка сотрудника дипмиссии.

Отмечается, что эта реакция стала ответом на требование освободить правозащитника Османа Кавалу.

Ранее Эрдоган грозился выслать послов 10 стран в ответ на заявления об освобождении правозащитника.