Медики разъяснили основные отличия COVID-19 от обычного ОРВИ

Специалисты в области медицины провели анализ ряда исследований, посвященных симптоматике, характерной для начала и протекания болезней из группы ОРВИ. На основании его результатов медики рассказали об отличиях между большинством вышеупомянутых болезней и COVID-19.

Прежде всего, исследователи напомнили, что ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция), является общим названием всех инфекционных заболеваний, которые были вызваны различными вирусами, к числу которых, в частности, относятся аденовирус, коронавирус, риновирус, вирус гриппа и т.п. Таким образом, фактически, COVID-19 является одним из частных случаев ОРВИ, однако его протекание зачастую происходит в весьма тяжелой форме, способной привести к ряду осложнений и даже к летальному исходу. Именно поэтому, по мнению врачей, своевременное выявление и диагностирование коронавируса нового типа с умением отличить его от условно безобидной простуды является очень важным аспектом. В частности, симптоматика COVID-19 и остальных ОРВИ, особенно на первых стадиях заболевания, является весьма схожей и характерна наличием повышенной температуры тела, слабости, боли в горле, кашле, насморке и головной боли. Однако уже по мере развития болезни начинают проявляться явные отличия SARS-CoV-2 от других вирусов. Так, при ковиде кашель становится сильным и сухим, с довольно небольшим количеством мокрот или даже без них. Очень характерным признаком коронавирусной инфекции является потеря обоняния и вкуса – она обусловлена блокировкой вирусом передачи импульсов, идущих от обонятельных рецепторов к носу и коре головного мозга, что в итоге максимально затрудняет идентификацию запахов и вкусов последним.

Медики отметили, что повышение температуры тела при коронавирусе проявляется резко, скачкообразно и доходит порой до 40 градусов. Примечательно, что при COVID-19 в большинстве случаев поражаются легкие, что вызывает одышку и сильный дискомфорт в груди. В свою очередь, при простуде легкие не затрагиваются, и этот процесс оставляет дыхание пациента свободным и чистым. Также коронавирус провоцирует симптомы сильной интоксикации: сильно выраженную головную боль, боли в теле и мышцах, боль при движении глазными яблоками. Иногда SARS-CoV-2 вызывает мучительную нехарактерную слабость, отечность слизистой оболочки носовой полости, а еще – тошноту, рвоту и диарею.

Отличительным маркером коронавирусной инфекции является длительность протекания заболевания. В частности, простуда характерна пиком, приходящимся на первые дни, но уже спустя 3-5 дней больному становится легче. При ковиде же характерные симптомы могут наблюдаться в течении пары недель, а в ряде случаев – до месяца. Завершая, эксперты напомнили, что при появлении любых явных признаков любого ОРВИ необходимо сразу обращаться к врачу для проведения своевременной профессиональной диагностики и выбора правильного лечения.

Источник: sport24.ru