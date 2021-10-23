 

Настя Каменских взбудоражила поклонников танцем в пикантном наряде

23.10.2021, 19:32, Разное
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Популярная певица Настя Каменских разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram видеоролик, весьма взволновавший подписчиков. В кадрах видео знаменитость продемонстрировала зажигательный танец и похвасталась оригинальным нарядом.
В настоящее время Настя Каменских отдыхает на экзотическом курорте в Объединенных Арабских Эмиратах, а компанию красотке составляет её супруг, рэп-исполнитель Потап. С теплых берегов исполнительница публикует в микроблоге свежие видео и фотоснимки – как в купальниках, так и в экстравагантных возбуждающих нарядах. В частности, в кадрах свежего видеоролика звезда предстала перед фанатами в короткой юбке, являющейся неким миксом из белой и светло-голубой джинсовой ткани, а также оригинальном белом топе с черными полосками и завязками в районе декольте. Она постаралась продемонстрировать зрителям максимум гибкости, эротично шевеля бюстом и делая характерные движения руками.

Изображение взято с: [email protected]
К слову, похоже, вышеупомянутый образ подбирался красавицей для очередного моциона, поскольку несколькими часами ранее она решила обратиться к фолловерам за советом. Стоя в вышеупомянутом наряде в полный рост, Настя Каменских провела визуальный эксперимент, надев на ноги сандалии на высоком каблуке разных моделей, после чего попросила поклонников определить, какая же из моделей обуви подходит к её одежде больше.

Источник: www.instagram.com



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