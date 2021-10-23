 

Украинское государство будет экономить на социальных выплатах более 10 млрд грн в год – Шмыгаль

23.10.2021, 19:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“С 2022 года в Украине полноценно заработает Единый социальный реестр. Состоится объединение десятка не связанных между собой реестров и информационных систем социальной сферы. […] По подсчетам аналитиков, после полноценного запуска реестра государство будет экономить на социальных выплатах более 10 млрд грн ежегодно”, – написал он.

По словам премьера, “эти средства будут получены благодаря повышению адресности выплат и ликвидации различных злоупотреблений”.

“Правительство сможет направить сэкономленные средства на повышение выплат тем, кто в этом действительно нуждается”, – подчеркнул Шмыгаль.

Он объяснил, что в реестр войдут все виды социальных выплат – “от пенсий и субсидий до выплат по малообеспеченности и помощи по безработице”.

“Также в него будут включены 125 административных услуг социального характера. Впервые на практике мы реализуем принцип единого социального окна для каждого человека, удобного и лишенного коррупции”, – заявил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/444445950455947

Контекст:

В августе министр цифровой трансформации Украины Михаил сообщал, что его ведомство работает над запуском единого реестра социальных выплат, который поможет бороться с так называемыми “мертвыми душами”. По его словам, таким образом “можно оптимизировать около 10% соцвыплат – их не будут платить тем людям, которые не имеют на это права”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / СБУ инициирует запрос об экстрадиции задержанных в Белоруссии «украинцев»

12.04 / В РФ создают арктический автобус-амфибию

26.03 / USA TODAY о первой пресс-конференции Байдена – пообещал призвать Китай к ответу и заявил о планах на новый президентский срок

02.03 / Мироненко: Обладая колоссальной властью и возможностями, Горбачев не стал “царем”, не держался за власть, не настроил себе дворцов. Он остался человеком

17.08 / Трамп заявил, что может рассмотреть вопрос помилования Сноудена

23.06 / В Украину пришел штамм коронавируса “Дельта” – что это такое и чем он опасен. Главное

06.11 / Глава Винницкой ОГА заболел COVID-19

11.08 / Жителя Якутии обвинили в уничтожившем 6 тыс. гектаров леса пожаре

06.07 / Пассажиры пропавшего на Камчатке Ан-26 летели строить школу

16.04 / Су-30СМ потерпел крушение в Казахстане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика