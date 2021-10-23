 

Facebook подала в суд на украинца. Его обвинили в краже данных около 180 млн пользователей соцсети

23.10.2021, 19:24, Новости дня
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В иске утверждается, что Солонченко, нарушил “общие положения и условия” и “условия платформы”, которые запрещают пользователям незаконно использовать ее данные, получать их с помощью автоматизированных средств и отправлять в любой каталог без одобрения соцсети.

Солонченко получил доступ к данным пользователей путем автоматизированного метода для извлечения идентификаторов пользователей и номеров телефонов с января 2018-го по сентябрь 2019 года. В Facebook сообщили, что Солонченко продал украденные данные на сайте Raid Forums.

Издание процитировало одно из сообщений, которое, вероятно, принадлежит Солонченко. В нем он указал о наличии “других баз данных, списках потребителей, телефонов и непубличных данных по всему миру”.

Business Insider опубликовал скриншот иска, в котором сказано, что Солонченко с января 2018-го по сентябрь 2019-го действовал под ником solomame. В октябре 2020 года он действовал накже под псевдонимом barak_obama. Компания предоставила скриншоты, в которых подозреваемый предлагал продать данные 10 млн пользователей или клиентов “ПриватБанка” и 18 млн клиентов “Новой почты”.

Facebook просит, чтобы дело Солонченко рассматривал суд присяжных. Компания хочет, чтобы украинцу запретили использовать продукты соцсети или продавать любые полученные от нее данные.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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