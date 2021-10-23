 

“Для меня это было очень сложно”: Потап впервые рассказал, как бросил жену ради Насти Каменских

23.10.2021, 19:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Потап и Настя Каменских поженились два года назад. Сыграв шикарную свадьбу, музыканты наконец-то подтвердили слухи о своем романе. Правда, Потапа и Настю до сих пор упрекают за то, что они начали свои отношения еще тогда, когда первый был женат.

Послушал сердце

К слову, музыкант недолго обманывал свою жену Ирину Горовую. Он честно признался женщине, что имеет роман на стороне. По словам Потапа, во время разговора с Ириной о личном, его сердце разбивалось. Ему было очень сложно признаться Горовой во всем.

Сейчас музыкант считает, что поступил правильно, послушав свое сердце и уйдя от супруги. К счастью, Потап и Ирина смогли остаться друзьями. Они даже руководят одним продюсерским центром. Напомним, что брак Потапа и Ирины подарил им наследника по имени Андрей. Музыкант принимает активное участие в воспитании сына.

Теперь поклонники ждут, когда в семье Потапа и Насти произойдет пополнение. В одном из своих интервью музыкант признался, что вообще хочет пятерых детей.

Сейчас же у пары слишком плотный рабочий график. Пока что им просто не до детей. Потап с головой ушел в продюсирование, Настя же продолжает радовать поклонников новыми хитами. Недавно музыкант признался, что у него еще уйма нереализованных идей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.08 / Отчим Владислава Галкина недосчитался 8 миллионов после смерти приемного сына

22.10 / Юлия Такшина рассказала о съемках с Евгенией Лозой в новой мелодраме

05.06 / Эндокринолог рассказал о ключевых симптомах растущей опухоли щитовидной железы

06.11 / «Верность – туго затянутый галстук»: Личная жизнь сатирика Михаила Жванецкого

10.08 / Владимир Винокур осудил противников инициативы Татьяны Булановой

22.11 / Версия: Молдавия преподала Киеву урок по отношениям с Россией

19.04 / Дмитрий Шепелев рассекретил пол и имя второго ребенка

17.02 / Россияне могут остаться без пенсий к 2030 году – экономист

18.08 / Якутский школьник случайно застрелил 11-летнего товарища из ружья

30.09 / Медики рассказали о признаках дефицита витамина D

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика