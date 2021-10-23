“Для меня это было очень сложно”: Потап впервые рассказал, как бросил жену ради Насти Каменских

Потап и Настя Каменских поженились два года назад. Сыграв шикарную свадьбу, музыканты наконец-то подтвердили слухи о своем романе. Правда, Потапа и Настю до сих пор упрекают за то, что они начали свои отношения еще тогда, когда первый был женат.

Послушал сердце

К слову, музыкант недолго обманывал свою жену Ирину Горовую. Он честно признался женщине, что имеет роман на стороне. По словам Потапа, во время разговора с Ириной о личном, его сердце разбивалось. Ему было очень сложно признаться Горовой во всем.

Сейчас музыкант считает, что поступил правильно, послушав свое сердце и уйдя от супруги. К счастью, Потап и Ирина смогли остаться друзьями. Они даже руководят одним продюсерским центром. Напомним, что брак Потапа и Ирины подарил им наследника по имени Андрей. Музыкант принимает активное участие в воспитании сына.

Теперь поклонники ждут, когда в семье Потапа и Насти произойдет пополнение. В одном из своих интервью музыкант признался, что вообще хочет пятерых детей.

Сейчас же у пары слишком плотный рабочий график. Пока что им просто не до детей. Потап с головой ушел в продюсирование, Настя же продолжает радовать поклонников новыми хитами. Недавно музыкант признался, что у него еще уйма нереализованных идей.