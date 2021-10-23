Ромашковый, мятный или с шиповником: лучшие чаи для красоты (и как именно они действуют)

Травы обладают магической силой, которая используется в натуральной медицине на протяжении тысячелетий. Настои на растительной основе могут вылечить простуду, облегчить расстройства пищеварения, бороться с прыщами и эффективно помочь похудеть. Более того, они содержат много антиоксидантов, минералов и витаминов. Эта смесь очищает организм от шлаков, придавая коже, волосам и ногтям былую красоту и сияние. Как вводить травяные настои в ваше меню? Замените ими кофе, усилив их действие имбирем и корицей. Обогатив свой распорядок дня этими необычными напитками, вы каждый день будете получать большую дозу энергии и отличное настроение!

Ромашковый и мятный

Травяные чаи, такие как ромашковый, содержат прекрасные релаксанты, которые можно безопасно использовать каждую ночь, чтобы легче заснуть. Если вы просыпаетесь и не можете снова заснуть, доведите до кипения одну чашку молока и залейте им один чайный пакетик ромашки. Настаивайте 5 минут. Достаньте пакетик и добавьте одну чайную ложку меда. Выпейте его теплым, сидя в удобном кресле при слабом освещении. Ромашка в теплом молоке – фантастический ночной релаксант. Помните, что расслабление необходимо для предотвращения темных кругов и естественного заживления кожи.

Для борьбы с обезвоживанием кожи, специалисты рекомендует наполнить бутылку водой комнатной температуры и добавить чайный пакетик перечной мяты. Он придает воде приятный мятный аромат, что дает дополнительную мотивацию продолжать пить воду в течение дня. Чай из перечной мяты также может помочь при раздражении кожи и аллергии из-за его охлаждающих свойств. Также обратите внимание, что напиток из перечной мяты особенно полезен для людей с жирной кожей, поскольку он содержит ментол, который помогает уменьшить секрецию масла сальными железами.

Зеленый и черный чай

Зеленый чай, сделанный из чайных листьев, приготовленных на пару, особенно богат полезными для здоровья флавоноидами, включая катехины и их производные. Катехины являются более мощными поглотителями свободных радикалов, чем хорошо известные антиоксиданты – витамины Е и С. Самый распространенный катехин в зеленом чае – это эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который, как считается, играет ключевую роль в противораковых и антиоксидантных эффектах зеленого чая. Считается, что антиоксидант помогает реактивировать отмирающие клетки кожи, а это означает, что употребление зеленого чая прекрасно улучшает цвет лица.

Черный чай производится из высушенных чайных листьев. Кофеин в нем (в отличие от кофеина, содержащегося в кофе) способствует притоку крови к мозгу без чрезмерной стимуляции сердца. Кофеин в черном чае обостряет умственную концентрацию и память, а также оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие. Этот противовоспалительный эффект не только творит чудеса с пищеварительным трактом, но и помогает успокоить раздраженную кожу.

Чай рейши и чай из гибискуса

Гриб рейши известен своими мощными антивозрастными свойствами и часто называется «гриб бессмертия». Включите напиток из него в свой распорядок дня, чтобы получить заряд антиоксидантов, который поможет коже оставаться молодой и здоровой.

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Цветок гибискуса не только красив, но и обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами при употреблении в виде чая. Эти свойства являются результатом содержащихся в нем витаминов (а именно C и A, но этот чай также содержит B1, B2, цинк и железо), которые могут помочь в лечении прыщей, ожогов, кожной аллергии и повысить эластичность кожи.

Улун и желтый чай

Одна вещь, которую следует помнить о чае, заключается в том, что, независимо от того, какой сорт вы выберете, все они в некоторой степени детоксифицируют, что, в свою очередь, поможет стимулировать ваш метаболизм, ускорить расслабление, улучшить качество сна и, как следствие, улучшить качество кожи и внешний вид. Улун содержит только умеренное количество катехинов, потому что он полуокислен, что удаляет некоторые из катехинов. Для сравнения, черный чай полностью окислен, а зеленый чай не окислен. Зато он богат антиоксидантами, называемыми полифенолами, которые помогают улучшить здоровье и гигиену полости рта за счет подавления роста бактерий, вызывающих кариес.

Желтый чай содержит почти столько же антиоксидантов, сколько и зеленый чай. Вместе с микроэлементами и витаминами (включая B2, B12 и E) они помогают бороться с признаками старения и повышают сияние кожи.

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Женьшеневый и имбирный чай

Имбирь настолько полезен, что многие эксперты в области здравоохранения потребляют его ежедневно. Помимо улучшения кровообращения (одна из причин, по которой он особенно популярен зимой), исследования показали, что он может помочь снизить уровень плохого холестерина ЛПНП, а из-за высокого уровня противовоспалительных соединений он помогает выводить токсины, тем самым улучшая состояние кожи.

Женьшень долгое время считался антивозрастным продуктом из-за высокого уровня фитонутриентов, которые тонизируют и осветляют кожу.

Чай с эхинацеей и пуэр

Если вы склонны часто болеть, вам стоит подумать о том, чтобы пить чай с эхинацеей каждый день. Он наиболее известен тем, что укрепляет иммунную систему. Также было показано, что он помогает улучшить кожные заболевания, такие как экзема, раздражения и различные воспаления из-за его антибактериальных и противовирусных свойств.

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Чай пуэр высоко ценится в китайской медицине за свои лечебные свойства. Он снижает уровень холестерина, растворяет жир и помогает пищеварению. Напиток также может улучшить кровообращение и обезвоживающее действие алкоголя. Также он улучшает внешний вид вашей кожи. Этот чай становится лучше с возрастом благодаря особому типу ферментации, который влияет на танины.

Одуванчиковый и из валерианы

Помимо добавления одуванчиков в салаты добавляйте их в чай. Их иммуностимулирующие антиоксиданты осветляют кожу и улучшают пищеварение (что, в свою очередь, помогает сохранить кожу чистой).

Пейте чай с валерианой перед сном, поскольку, в отличие от многих других напитков, он не содержит кофеина, поэтому не мешает быстрому сну. Сон необходим для здоровой сияющей кожи, что делает такой чай одним из самых необходимых для свежей кожи.

Комбуча и матча

Вы, наверное, знаете о пользе зеленого чая, но один из его видов – матча (маття) – в виде порошка – особенно эффективен. Фактически, от четверти до половины чайной ложки маття равняется 8-10 чашкам обычного чая с точки зрения антиоксидантной силы. Это не только способствует борьбе со сложными заболеваниями, но и делает его отличным борцом с бактериями, тем самым обеспечивая ровный и чистый цвет лица.

Комбуча сделан из ферментированного чайного гриба и может помочь детоксикации кожи из-за обилия антиоксидантов и пробиотиков (сам чайный гриб является разновидностью дрожжей).

Жасминовый и шиповниковый

Жасминовый чай обладает противовоспалительным действием, помогая избавиться от раздраженной кожи. Также было обнаружено, что он помогает облегчить хроническое воспаление. Обратите внимание, что, когда дело доходит до экстрактов чая в косметических продуктах, экстракт чая с жасмином является одним из самых популярных. Жасминовый напиток может быть на основе белого, зеленого, черного чая или чая улун; затем его приправляют цветами жасмина.

Чай из шиповника может стать отличным решением при запорах. Для приготовления этого напитка столовую ложку измельченных сушеных плодов шиповника следует залить стаканом кипятка и дать им настояться. Говорят, что настой обладает легким слабительным действием, поэтому он может помочь облегчить запор и, как следствие, помочь улучшить цвет лица.

Ройбуш и белый чай

Ройбуш, также известный как красный кустарный чай, растет в регионе Седарберг в Южной Африке и, естественно, не содержит кофеина. Это богатый источник аспалатина и нотофаги, двух полифенолов, которые действуют как мощные антиоксиданты в организме. Напиток традиционно используется для терапевтического лечения астмы, аллергии и кожных заболеваний, таких как экзема. Исследования показали, что ройбуш богат антиоксидантами, которые могут помочь коже и здоровью в целом как при употреблении внутрь, так и при местном применении.

Белый чай изготавливается из необработанных чайных листьев. Эти чайные листья настолько близки к их естественному состоянию, что напиток из них содержит больше полифенолов, мощного антиоксиданта, чем любой другой чай. Это также означает, что это один из самых эффективных способов повышения сияния кожи. Было показано, что напиток помогает бороться с бактериями, вызывающими инфекцию, поэтому его часто рекомендуют людям, страдающим раздражением кожи и высыпаниями.