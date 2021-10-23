 

Бывший полковник ГРУ раскрыл незаконную схему заработка сотрудников разведки

23.10.2021, 18:51, Разное
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Полковник в отставке Дмитрий Ступин, иммигрировавший в Канаду, в интервью военному корреспонденту CNN сообщил, что разведчики брали кредиты на поддельные паспорта, которые им выдавали для выполнения заданий.

В ходе беседы Ступин рассказал журналисту, что действующим сотрудникам разведки раз в 3-6 месяцев меняют имена, фамилии и другие сведения о личности, соответственно, выдают новые паспорта. Делается это в целях безопасности и конспирации разведчиков. Данные о прошлой личности удаляются из всех баз, человека записывают в умершие или пропавшие без вести.

«Несмотря на смертельно опасную работу, разведчики получали довольно-таки маленькую зарплату. Разве это справедливо?! Где-нибудь подхалтурить – нет времени, заработать преступным путем – ни у каждого совесть позволит. Вот и придумали такую схему. Брали кредит в банке, через несколько месяцев ты уже другой человек с новыми документами, и кредит можно было не возвращать. Главное два раза в одно отделение не обращаться. Банкиры не обеднеют от пары-тройки невыплаченных кредитов», – пояснил Ступин.

Дмитрий Ступин служил в разведке до 2009 года, после чего переехал жить в Канаду. Он неоднократно выступал специалистом по военному делу в местном отделении CNN, а также рассказывал о специфике работы разведывательных управлений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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