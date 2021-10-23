 

Москва призвала международные силы в Косово обеспечить безопасность российских дипломатов

23.10.2021, 18:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские дипломаты аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного «государства». А поэтому Москва призывает МООНК и международные силы для Косово обеспечить безопасность и условия для работы российского персонала, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«22 октября так называемые косовские «власти» предприняли грубую антироссийскую провокацию, объявив – в том числе публично – о нежелательности пребывания в Косово двоих российских дипломатов, работающих в приштинской Канцелярии нашего Посольства в Республике Сербии. В обосновании сделана дежурная ссылка на подрыв «национальной безопасности» и фактически не существующего в крае «конституционного порядка», – приводит сайт МИД комментарий Захаровой.

«Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников. В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного «государства», – отмечается в сообщении.

«Призываем МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине. Ожидаем от ооновской администрации соответствующие письменные гарантии. Рассчитываем, что вызывающее поведение косовских деятелей получит должную критическую квалификацию со стороны партнеров по урегулированию», – указала Захарова.

По ее словам, речь идет о целенаправленной провокации ради обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселенного гособразования, проводящего агрессивную политику, не в последнюю очередь нацеленную против России, ее конструктивной роли на Балканах.

В пятницу президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. По ее словам, их действия «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок Косово». Она заверила, что республика продолжит сотрудничать с США и Европой с целью не допустить, чтобы Косово и другие страны в регионе «стали жертвой дестабилизирующих амбиций Российской Федерации».

Посольство РФ в Сербии сообщало, что заявления и «решения» непризнанного Косова не имеют правовой силы.



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