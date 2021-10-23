Экономика: Газ стал Молдавии не по карману

Переговоры РФ с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам – у Молдавии просто нет таких денег. А поэтому с 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. Правда, там могут разыграть приднестровскую карту. Но насколько эта угроза серьезна для Газпрома?

Проходившие у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака двухдневные переговоры с молдавской делегацией закончились безрезультатно. Российскую сторону представляли члены правительства и Газпрома. От Молдавии были вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну, который по возвращении из Москвы сообщил в субботу, что российская сторона заверила в поставках дополнительных объемов газа за октябрь.

С 1 октября Газпром продлил на месяц контракт с Кишиневом на поставку газа, при этом цена выросла до рыночных 790 долларов за тысячу кубометров, хотя ранее среднегодовая закупочная цена составляла всего 200 долларов (а в 2020 Молдавия платила по 149 долларов за 1 тыс. кубометров). Кишинев стал больше платить за газ по своей воле. «Молдовагаз» изменил ценовые условия контракта с Газпромом и ушел от чистой привязки газа к стоимости нефти и нефтепродуктов и подключил элементы рыночного (спотового) ценообразования. В результате с этого года цена на топливо для Кишинева индексируется в зависимости от спотовой цены на немецком хабе NCG, в то же время рыночные котировки газа в Европе повысились в несколько раз с начала года.

Сейчас потребление топлива в стране превышает поставки из РФ и это может повлечь за собой проблемы уже с электроэнергией. Таким образом, сохраняются риски полного прекращения газификации Молдавии российским газом после 1 ноября. Москва предлагала на переговорах Кишиневу, как утверждает источник «Коммерсанта», справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25% в обмен за накопленный в течение трех лет долг в объеме около 700 млн долларов (без учета Приднестровья). Но молдавская сторона настаивала на цене в два раза ниже рыночной, потому что у Кишинева нет денег.

В самом Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн), здесь нет политики, Газпром не может работать в убыток и «не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ». «Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ», – сообщил Куприянов.

Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».

«Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис»,

– сообщил Куприянов.

По его словам, несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. «Газпром и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года», – подчеркнул он. При этом Куприянов отметил, что «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову».

На этой неделе Молдавия ввела режим чрезвычайного положения на 30 суток из-за нехватки газа. На сутки в Кишиневе даже погасили Вечный огонь мемориального комплекса «Вечность». Россотрудничество уже предложило оплатить газ, который расходуется для функционирования мемориала.

Комментируя итоги переговоров, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, как передает РИА «Новости», заявила, что долг за газ не должен быть частью переговоров о новом контракте с Газпромом. «Историческая задолженность – это очень большой долг, который мы не признаем, мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте», – считает Гаврилица.

Согласно данным Международного энергетического агентства, Молдавия ежегодно потребляет около 3 млрд кубометров газа и полностью зависит от поставок из РФ через территорию Украины. Около 1,2 млрд кубов потребляется самой Молдавией и еще 1,8 млрд – непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР).

В такой непростой ситуации Кишинев запросил у Киева 15 млн кубометров газа, который будет передан на оговоренный период с условием возврата. Украина, как говорил накануне секретарь СНБО Алексей Данилов, согласилась помочь. Запрос из Кишинева на экстренную помощь поступил и в Евросоюз с расчетом получать газ через Румынию.

Глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии Виталий Андриевский сравнил нынешнюю кризисную ситуацию с переговорами Киева и Москвы несколько лет назад в самый канун нового года. «Сейчас идет война нервов. Но больше нервов потратит все же Молдавия, потому что Москва ничем особо не рискует», – говорит Андриевский.

Однако главной болевой точкой России, уверен эксперт, считается поставка газа в Приднестровье. «Если в Молдавию вообще не будет поставок из России, то без газа может остаться приднестровский регион и Молдавская ГРЭС на берегу Кучурганского лимана. То есть регион может остаться не только без газа, но и без электричества. Это ударит и по Молдавии, но республика может брать электричество на Украине», – считает Андриевский.

По его словам, поставляемый в Приднестровье газ достается региону бесплатно. «Москва переписывала этот долг на Молдавию и уже скопилось около 8 млрд долларов. А так как долги ушли на Молдавию, то получалось, что она спонсировала бюджет ПМР и закупала для нее электричество. Если не появится соглашения, то Приднестровье окажется в очень тяжелой ситуации и Москва понимает это. Видимо, молдавская сторона держит этот козырь на переговорах», – уверен собеседник.

Андриевский выразил надежду на скорое заключение нового контракта между Россией и Молдавией, «потому что Москва не может не учитывать фактор Приднестровья». «Худо-бедно Молдавия может получить газ из Румынии. У нас уже подвели трубопровод Яссы – Унгены – Кишинев. Какие-то другие объемы можно будет докупить в Польше, что-то подкинет братская Украина. А Приднестровью придется уже покупать этот же газ у Молдавии за реальные деньги. И то это будут не те объемы, в которых нуждается ПМР», – отметил эксперт.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин тоже ожидает продолжение торга, который закончится результативно. «Но молдавскому руководству где-то надо будет подвинуться, в том числе в части взаимоотношений с Приднестровьем», – полагает он. Политолог согласен, что поставка газа в ПМР является одним из главных козырей молдавской стороны на переговорах с Москвой, но выразил надежду, что «в конце концов РФ может найти какие-то возможности для снабжения Приднестровья и Молдавия прекрасно понимает это».

Жарихин предположил, что поскольку газ в Приднестровье попадает с территории Украины, то этот вопрос Москва могла бы решить «в рамках неких других договоренностей с Киевом».

Президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафронов безрезультатные переговоры в Москве назвал свидетельством того, что Кишинев «не стремится скорректировать или пересмотреть свою политику, где достаточно сильны антироссийские элементы».

«Приднестровье, если на него очень жестко надавят, тоже имеет возможности надавить в ответ. При этом оно будет пользоваться союзнической поддержкой со стороны Москвы.

Поэтому в данном случае Кишинев во многом блефует. Какие-то неприятности он может доставить Тирасполю, но проблемы, которые обрушатся на саму Молдавию в ответ, будут более серьезными. В итоге встанет вопрос о том, чтобы Кишинев дополнительно рассмотрел предложение со стороны РФ и пошел на реальные уступки», – считает Сафронов.

Приднестровский политолог убежден также, что историческая задолженность Кишинева обязательно должна быть предметом российско-молдавских переговоров. «Коль скоро Кишинев кричит о том, что Приднестровье является частью признанной Молдавии, то следовательно – с признанных всегда спрашивают и долги, в том числе те, которые исчисляются почти в 8 млрд долларов. В данном случае нужно исходить из реальной политики. Странно, если страна-союзник спрашивала бы со своих друзей деньги. В данном случае это вопрос к Кишиневу: или измените свой внешний политический курс на евроатлантическую солидарность, на евроинтеграцию, на отказ от участия в Евразийском объединительном проекте, или платите. Это логично и нормально. Во всем мире поддерживают друзей, а спрашивают с оппонентов. Как говорил один из политических деятелей прошлого, "для друзей все, для остальных – закон"», – убежден Сафронов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин убежден, что в предложенной Москвой формуле контракта Кишинев не устраивает только ценообразование, именно поэтому до сих пор нет договоренности о продлении поставок. «Если бы контракт заключался год назад, то все были бы счастливы, цена устраивала бы всех. Но при текущих спотовых котировках происходит резкий рост стоимости газа. Если отдельные экономики Евросоюза еще могут как-то попытаться переварить такие цены, хотя и для них это очень дорого, то для Молдавии, как страны с наиболее отсталой экономикой, это просто убийственно дорого», – отметил эксперт.

Другая сложность при заключении сделки, по его мнению, тоже заключается в завязке газовых поставок на политические вопросы и снабжение голубым топливом Приднестровья. Но сравнивать переговоры с Молдавией и с Украиной он не считает правильным. «Украина для нас транзитный маршрут, а Молдавия – просто один из потребителей, причем очень небольших. Если раньше от транзита через Украину зависело снабжение газом Европейского союза, то Молдавия не так принципиальна для Газпрома», – отметил Пикин.

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