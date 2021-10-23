 

Новосибирского мэра госпитализировали с коронавирусом

23.10.2021, 18:44, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМэра города Новосибирск Анатолия Локтя положили в больницу с коронавирусной инфекцией, об этом градоначальник сообщил сам в социальных сетях.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье – благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», – написал Локоть в своем Instagram.

В июне глава Республики Коми Владимир Уйба сообщал, что заболел в коронавирусом, его клали в больницу.



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