Новосибирского мэра госпитализировали с коронавирусом

Мэра города Новосибирск Анатолия Локтя положили в больницу с коронавирусной инфекцией, об этом градоначальник сообщил сам в социальных сетях.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье – благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», – написал Локоть в своем Instagram.

В июне глава Республики Коми Владимир Уйба сообщал, что заболел в коронавирусом, его клали в больницу.