“Это моя самая большая гордость”. Певица Адель рассказала, почему хранит в рамке жвачку Селин Дион

“Джеймс Корден, мой друг, снимающий шоу “Караоке в машине”, пригласил Селин Дион. Он, зная, что я ее большая фанатка, заставил певицу выплюнуть жвачку на лист бумаги и положил в рамочку для меня. Теперь это моя самая большая гордость”, – рассказала Адель.

ВИДЕОЖвачку Селин Дион Адель демонстрирует на 13 мин. 50 сек. Видео: Vogue Russia / YouTube

Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий “Грэмми”, Brit Awards, American Music Awards и кинопремии “Оскар”. В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

С 2011-го по 2019 год Адель была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс.

15 октября певица разместила на своем канале в YouTube видео на песню Easy On Me из своего четвертого альбома. На данный момент у клипа больше 104 млн просмотров.

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