 

“Это моя самая большая гордость”. Певица Адель рассказала, почему хранит в рамке жвачку Селин Дион

23.10.2021, 18:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Джеймс Корден, мой друг, снимающий шоу “Караоке в машине”, пригласил Селин Дион. Он, зная, что я ее большая фанатка, заставил певицу выплюнуть жвачку на лист бумаги и положил в рамочку для меня. Теперь это моя самая большая гордость”, – рассказала Адель.

ВИДЕОЖвачку Селин Дион Адель демонстрирует на 13 мин. 50 сек. Видео: Vogue Russia / YouTube
Контекст:

Адель родилась в 1988 году в Лондоне. Певица является лауреатом музыкальных премий “Грэмми”, Brit Awards, American Music Awards и кинопремии “Оскар”. В 2014 году певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства.

С 2011-го по 2019 год Адель была замужем за бизнесменом Саймоном Конекки. В 2012 году у пары родился сын Анджело Джеймс.

15 октября певица разместила на своем канале в YouTube видео на песню Easy On Me из своего четвертого альбома. На данный момент у клипа больше 104 млн просмотров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / Пушков предрек YouTube большие неприятности в России

10.08 / ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Крыму

07.06 / “Похожи, как две капли”. Варнава показала свою таксу

13.12 / В Украине от COVID-19 умерло больше 15 тыс. человек

20.11 / Азербайджанские военные вошли в город Агдам в Нагорном Карабахе

09.09 / Компания Western Digital занижает скорость вращения HDD

21.08 / Компания Lexus объявила цены на купе LC500

27.10 / Психолог объяснила, почему любовный конфликт челябинских школьниц завершился поножовщиной

12.10 / В Кремле отреагировали на обещание Зеленского «вернуть» Крым и Донбасс

21.10 / Вопрос дня: Как с пользой провести объявленные из-за COVID нерабочие дни?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика