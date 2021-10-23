 

Каменских похваталась перед подписчиками стройной фигурой с бикини

23.10.2021, 18:30, Новости дня
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На видео Каменских позирует перед зеркалом в розовом бикини.

Фото: kamenskux / Instagram

В другом видео Каменских похвасталась панамкой, которую купил себе ее супруг Потап.

“Леша купил себе панамку всю в стразах. Сказал, что он мне ее не даст одеть. Поэтому я решила хотя бы снять Stories  в ней”, – говорит певица на видео.

Фото: kamenskux / Instagram

Контекст:

Настя Каменских стала известной благодаря участию в дуэте “Потап и Настя”, в составе которого выступала с 2006-го по 2017 год вместе с певцом и продюсером Потапом Алексеем Потапенко.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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