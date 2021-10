Хакеры взломали соцсеть Трампа Truth Social до ее официального запуска

По словам хакеров, через два часа после анонса запуска Truth Social они получили доступ к ее бета-версии, создали несколько фейковых учетных записей знаменитостей и стали от их имени писать посты.

В частности, на странице donaldjtrump они опубликовали фото испражняющихся свиней, написали нецензурные посты в адрес создателя Twitter Джека Дорси, а также интересовались местонахождением бывшей первой леди США Мелании Трамп.

Отмечается, что скриншоты с этими записями были распространены в других соцсетях.

The “donaldjtrump” account of Trump’s TRUTH Social has already been hacked. pic.twitter.com/LDQ5w24tcV

— Drew Harwell (@drewharwell) October 21, 2021

Разработчикам пришлось удалять фейковые аккаунты, а потом и вовсе закрыть платформу.

Хакеры в интервью NYT свои действия пояснили “онлайн-войной против ненависти”.

В то же время взлом соцсети показал недостатки в безопасности Truth Social, что в ней можно подделать любой аккаунт.

Хакеры смогли получить доступ к предварительной версии Truth Social, после того как ссылка на регистрацию в приложении появилась в App Store, сообщил один из основателей Anonymous Обри Коттла (псевдоним Kirtaner).

Truth Social пока не доступна для пользователей. Полноценный запуск соцсети Трампа запланирован на начало 2022 года.

Контекст:

6 января 2021 года на митинге перед Белым домом Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на президентских выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции Капитолия, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

Трампа обвинили в подстрекательстве к беспорядкам. В тот же день были временно заблокированы страницы Трампа в Facebook и Instagram. 9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков.

Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.

4 мая Трамп запустил собственный сайт, чтобы общаться со своими сторонниками. На главной странице бывший президент призывает помочь ему “снова сделать Америку великой”. Спустя месяц сайт закрылся навсегда.

