В Польше полиция задержала украинца за рулем с почти смертельной дозой алкоголя в крови

Инцидент произошел в городе Тарчин. Полицейские задержали 44-летнего водителя, который врезался на автомобиле Opel в чужой забор. “Он попытался уехать, но его машина отказалась “подчиняться”, – говорится в сообщении.

Полицейские протестировали водителя на трезвость. Алкотестер показал 5 промилле, что является почти смертельной дозой для человека. Повторные тесты не изменили этот показатель.

По информации Super Express, полицейские подумали, что у них сломалось устройство. Спикер полиции Ярослав Савицкий заявил изданию, что проработал в полиции 19 лет, но не припомнит подобной истории – из-за сильного опьянения задержанного не могли допросить более 12 часов. Ночь он провел в полицейском участке.

В полиции заявили, что водитель также попытался предложить правоохранителям деньги. После того, как он протрезвел, ему сообщили о подозрении по двум статьям: вождение в пьяном виде и коррупция.

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