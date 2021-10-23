Болдуин пришел на церемонию прощания со случайно убитой им кинооператором

Американский актер Алек Болдуин присутствовал на закрытой церемонии прощания с кинооператором Галиной Хатчинс, которую он случайно застрелил во время съемок, пишет издание New York Post.

«Алек Болдуин присутствовал в пятницу вечером на закрытой церемонии прощания с 42-летней кинооператором», – приводит РИА «Новости» сообщение американского издания.

По данным издания, церемония прощания состоялась в городе Санта-Фе американского штата Нью-Мексико, где проходили съемки, во время которых произошел смертельный инцидент.

Ранее нью-йоркский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух заявил, что инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссера на съемках фильма «Rust» не будет иметь юридических последствий для кинозвезды.

В пятницу Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку.

Во время съемок фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должен был быть холостой патрон. Осколки ранили режиссера Джоэла Соуза, а оператор Галина Хатчинс, родившаяся в СССР и являющая гражданкой Украины, скончалась в больнице.

В отношении актера пока обвинений не выдвигали, он явился на допрос, после чего был отпущен.