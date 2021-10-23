 

Адвокат Исмаилова объяснил отказ Черногории в выдаче РФ бизнесмена

23.10.2021, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУтвержденный запрос на политическое убежище бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории содержит несколько тысяч страниц, предприниматель не может быть выдан российской стороне, сообщил его адвокат Милош Вуксанович.

«Могу сообщить, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории после основательно задокументированной процедуры. На многих тысячах страниц представлены причины для обоснованности получения политического убежища, а сама международная защита подразумевает отмену экстрадиционного ареста для моего подзащитного, так как лица под защитой не могут быть выданы по экстрадиции», – цитирует Вуксановича РИА «Новости».

Ранее бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручал изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / В Европе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает человек – ВОЗ

21.05 / Угрозы и слезоточивый газ — французским полицейским пришлось разгонять людей с вновь открывшихся террас

23.04 / Радиация, полученная ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, не повлияла на ДНК их детей – ученые

08.10 / При помощи iPhone можно будет управлять климатом в салоне авто

08.07 / Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

03.09 / Twitter упрощает отключение оскорбительных комментариев

27.02 / Сбербанк нацелился на цифровизацию агропредприятий

18.12 / Пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли

15.07 / Китайский внедорожник BJ80 вышел на тесты

02.09 / “Поэтому у меня и нет медали”. Харлан рассказала о сексе на картонных кроватях на Олимпиаде в Токио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика