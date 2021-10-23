Адвокат Исмаилова объяснил отказ Черногории в выдаче РФ бизнесмена

Утвержденный запрос на политическое убежище бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории содержит несколько тысяч страниц, предприниматель не может быть выдан российской стороне, сообщил его адвокат Милош Вуксанович.

«Могу сообщить, что Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории после основательно задокументированной процедуры. На многих тысячах страниц представлены причины для обоснованности получения политического убежища, а сама международная защита подразумевает отмену экстрадиционного ареста для моего подзащитного, так как лица под защитой не могут быть выданы по экстрадиции», – цитирует Вуксановича РИА «Новости».

Ранее бывший владелец Черкизовского рынка, бизнесмен Тельман Исмаилов, чьей выдачи требует Россия, был выпущен из изолятора и получил убежище в Черногории.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручал изучить основания отказа в выдаче из Черногории Исмаилова.

Исмаилов был арестован судом Подгорицы 2 октября, это решение обжаловали его местные адвокаты. Предприниматель и его брат находятся в международном розыске.

В 2009 году Исмаилов столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности Черкизовского рынка. Позже рынок был закрыт, а Исмаилов покинул страну.

В 2017 году его признали банкротом. В том же году Исмаилову предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал его заочно.

В августе 2019 года прокуратура Швейцарии арестовала счета Исмаилова по обвинению в мошенничестве с кредитными средствами.

Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух бизнесменов. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.