 

Миллиардер Гапонцев скончался в США

23.10.2021, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский миллиардер из списка Forbes Валентин Гапонцев умер в Соединенных Штатах, его состояние оценивается в 2,8 млрд долларов.

Гапонцев умер 22 октября в возрасте 82 лет, пишет Forbes со ссылкой на собственные источники.

Сообщение о смерти миллиардера подтвердил сын предпринимателя Денис Гапонцев. Точные причины смерти не называются, несколько лет до смерти он боролся с раком.

Валентин Гапонцев известен своими научными разработками в области лазерной физики, являлся совладельцем компании IPG Photonics.

Бизнесмен был одним из первых бизнесменов в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий.

Гапонцев – уроженец Львова, окончил Львовский политехнический институт, работал в одном из КБ Министерства радиопромышленности СССР. После аспирантуры МФТИ перешел в Академию наук СССР.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.09 / Армения объявила мобилизацию

30.07 / В Японии признали провал политики в отношении России

09.03 / Евросоюз назначил посредника в диалоге между политическими силами Грузии

06.01 / Во время штурма здания Конгресса США по людям стреляли – СМИ

19.09 / Явка на выборах в Госдуму в Москве за два дня превысила 34%

11.10 / Водителя Hummer, которого подозревают в смертельном ДТП в Киеве, снова взяли под стражу

11.08 / Словакия выдворила трёх российских дипломатов в связи с «тяжким преступлением»

02.06 / Глава Пентагона отреагировал на «критику» РФ и Китая

27.06 / Трое погибших: неадекватный водитель спровоцировал ДТП в Иркутской области

17.11 / В РФ предложили ввести проверки проводки в квартирах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика