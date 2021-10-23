Миллиардер Гапонцев скончался в США
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Российский миллиардер из списка Forbes Валентин Гапонцев умер в Соединенных Штатах, его состояние оценивается в 2,8 млрд долларов.
Гапонцев умер 22 октября в возрасте 82 лет, пишет Forbes со ссылкой на собственные источники.
Сообщение о смерти миллиардера подтвердил сын предпринимателя Денис Гапонцев. Точные причины смерти не называются, несколько лет до смерти он боролся с раком.
Валентин Гапонцев известен своими научными разработками в области лазерной физики, являлся совладельцем компании IPG Photonics.
Бизнесмен был одним из первых бизнесменов в области лазерной физики и техники, волоконных и оптоэлектронных технологий.
Гапонцев – уроженец Львова, окончил Львовский политехнический институт, работал в одном из КБ Министерства радиопромышленности СССР. После аспирантуры МФТИ перешел в Академию наук СССР.
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