Названы три главных признака депрессии

Психиатр Николай Назарьев в рамках интервью пояснил о трех самых главных приступах депрессии. Это нарушение на сегодняшний день является одно из наиболее распространенных.

Депрессия может наблюдаться у каждого человека, который пережил какую-либо травму. Эксперты считают, что чаще всего такому состоянию подвержены мнительные люди, склонные к повышенному уровню тревожности. Обычно у них снижена самооценка, присутствует постоянное чувство вины.

Существуют определенные проявления данного состояния, которые должны показаться странными родным и близким пациента. У человека наблюдается плаксивость. Он может расплакаться из-за любой мелочи. Также нужно обратить внимание на стремление к одиночеству и подавленность. Самым опасным признаком депрессии является потеря вкуса жизни.

Если подобные состояния наблюдаются в течение двух недель, то необходимо обратиться к врачу. Помощь ему может оказать только профильный специалист.

Все тревожные расстройства или же депрессию можно вылечить. Главное, чтобы пациент принял помощь и не боялся врача.