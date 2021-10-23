Павел Воля пошутил на тему отношений Филиппа Киркорова и Давы

Комик Павел Воля в рамках шоу Comedy Club пошутил на тему так называемых отношений рэпера Давы и певца Филиппа Киркоров. Он рассказал, представители какого пола привлекают короля отечественного эстрады больше всего.

Воля заявил, что один из гостей телешоу является сотрудником Росстата. Он сообщил, что Киркорову для переписи населения, которая пройдет в РФ, нужно отправить звезду социальной сети TikTok Алину Ким. Звезды простым людям совершенно не хотят открывать дверь своих элитных квартир и домов.

Харламов уточнил, что Филипп Бедросович откроет дверь только Даве. Он пошутил, что блогер привык скитаться от одного к другому представителю шоу-бизнеса.

Напомним, что Давид Манукян полтора года строил отношения с ведущей и певицей Ольгой Бузовой. В январе пара со скандалом рассталась. Бузова обвинила Манукяна в плохом отношении к себе. Сам же блогер заявил, что возлюбленная поставила ультиматум, предложив выбрать между ней и участием в шоу «Танцы со звездами». Филипп Киркоров дружил с обеими знаменитостями. В этом конфликте он занял нейтральную позицию.

Источник: teleprogramma.pro